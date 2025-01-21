В 2025 году на Кубани планируют обновить 44 центра занятости населения

В 2025 году в Краснодарском крае планируют обновить 44 центра занятости населения. Как сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Анна Минькова, центры будут полностью оснащены современным оборудованием и новой мебелью, а также приведены к единому фирменному стилю «Работа России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Эти меры позволят значительно улучшить качество оказываемых услуг, ускорить процесс подбора вакансий и повысить эффективность взаимодействия с работодателями»,— написала вице-губернатор. По ее словам, центры занятости могут помочь не только найти подходящую работу, но и повысить квалификацию и начать собственное дело.

На рынке труда Кубани, как говорит вице-губернатор, представлено около 60 тыс. вакансий. Одной из главных задач властей остается обеспечение всех отраслей кадрами. Среди наиболее приоритетных из них — образование, здравоохранение, обрабатывающие производства, АПК, строительство и торговля.

За 2024 год в службу занятости обратились 46,3 тыс. жителей Краснодарского края. Из них 32 тыс. нашли работу благодаря краевой службе занятости.

Татьяна Ручкина