Нижегородская область запускает обслуживание граждан в МФЦ по биометрии

В многофункциональных центрах (МФЦ) Нижегородской области запускают проект по предоставлению услуг без предъявления паспорта на базе государственной Единой биометрической системы. Как сообщили в пресс-службе правительства, регион по решению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко стал одним из пилотных в стране по реализации проекта. Вместе с губернатором Глебом Никитиным зампред правительства оценил сервис в одном из нижегородских МФЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран (слева направо) замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, губернатор Глеб Никитин и директор МФЦ области Светлана Мусарская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ (слева направо) замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, губернатор Глеб Никитин и директор МФЦ области Светлана Мусарская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее по поручению вице-премьера аналогичный сервис запустили в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях. Для обслуживания посетителю, заранее зарегистрировавшему биометрию, достаточно посмотреть в камеру на рабочем месте сотрудника МФЦ. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит увеличить скорость обслуживания на 25-30%.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Григоренко также проверил как работает сервис оплаты проезда в метро по биометрии, запущенный в декабре на всех 15 станциях в Нижнем Новгороде.

«С момента запуска системы совершено более восьми тысяч транзакций по оплате с помощью биометрии. Активнее всего биометрию используют на самых загруженных станциях «Горьковская», «Парк культуры», «Московская». Обсуждаем возможность использования биометрии в перспективе и в других видах транспорта», – рассказал Глеб Никитин.

Галина Шамберина