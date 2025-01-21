Эксперт назвал производство этилена на ЭП-600 большой новостью для мирового сообщества

Главный редактор ИАЦ RUPEC Дмитрий Семягин в беседе с «Ъ Волга-Урал» назвал запуск производства этилена станет большой новостью для мирового производственного сообщества.

Эксперт отметил, что основные мощности в мире сейчас запускаются в Китае. В Центральной и Дальневосточной Азии есть несколько проектов, в то время как в Европе наоборот подобные мощности закрываются. В настоящее время реализуется только один новый олефиновый компании Ineos в Антверпене на 1,45 млн тонн этилена.

По мнению эксперта, производство на комплексе «ЭП-600» на «Нижнекамскнефтехиме» позволит окончательно решить вопрос сырьевого обеспечения «Казаньоргсинтеза».

Дмитрий Семягин отметил, что этиленовый комплекс является первым в цепочке крупных проектов, которые готовят к запуску до 2030 года. сейчас на разных стадиях реализации находятся крупные олефиновые комплексы в Иркутской, Амурской, Ленинградской и Омской областях.

Диана Соловьёва