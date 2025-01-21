В Анапе запустили установку для просеивания замазученного песка

На площадке временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы начали применять вибрационную установку «Грохот» для просеивания замазученного песка, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В середине дня 21 января оборудование начало обрабатывать первые партии грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Грохот» — вибрационная установка для разделения сыпучих материалов. С ее помощью будут отделять фрагменты мазута от песка. Нефтепродукты направят на утилизацию в сертифицированные предприятия Краснодарского края и Ростовской области.

По данным на 20 января, на площадке уже скопилось более 131 тыс. тонн замазученного песка.

На территориях Краснодарского края продолжается работа по очистке пляжей от загрязненного мазутом песка, причиной которого стали крушения двух танкеров в Керченском проливе. Как сообщает оперативный штаб, всего с пляжей региона вывезено около 130 тыс. тонн загрязненного грунта, из них более 35 тыс. тонн уже направлены на переработку. Площадка временного накопления в хуторе Воскресенском может принимать порядка 200 тыс. тонн замазученного песка, что позволяет значительно ускорить процесс утилизации. На очистку береговой линии привлечены около 7 тыс. человек и более 650 единиц спецтехники.

Лия Пацан