В 2024 году посещаемость магазинов одежды в ростовских ТЦ сократилась на 11%

По итогам 2024 года в Ростове на 11% сократилась посещаемость магазинов одежды. На фоне отставания от прошлогодних показателей, наблюдается перераспределение потоков посетителей в разрезе форматов торговых центров, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании Focus Technologies.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Mall Index за 1–51 неделю года, посещаемость ТЦ на юге упала в среднем на 4%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев объяснил, что снижение посещаемости магазинов в сравнении с торговыми центрами вызвано ростом конкуренции как между офлайн-магазинами, так и с онлайн-платформами. Кроме того, со времен пандемии сохраняется тенденция перехода покупателей на площадки в интернете.

Другой фактор – эффект относительно высокой базы прошлого года. Показатели посещаемости ТЦ в целом были выше за счет открытия в ТЦ новых магазинов на площадях, пустующих после ухода с рынка России иностранных брендов, и отложенного спроса.

Вячеслав Рыжков