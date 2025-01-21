Завершено следствие по делу тыловика Минобороны и директора княгининской фабрики

СКР завершил следственные действия по уголовному делу о взятке в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика и генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2017 году Минобороны заключило с заводом более 20 контрактов на поставку вещей для армии на общую сумму более 574 млн руб. По версии следствия, Александр Свистунов дал Владимиру Демчику взятку в 4 млн руб. за общее покровительство при приемке.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего тыловика Минобороны арестовали в августе 2024 года, директора швейной фабрики — в октябре. На имущество Владимира Демчика наложен арест на сумму более 100 млн руб., на имущество Александра Свистунова — на сумму свыше 35 млн руб.

Елена Ковалева