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Более 600 горнолыжников получили травмы с начала сезона в горах Сочи

С началом горнолыжного сезона в Сочи увеличилось число обращений к медикам с травмами, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По его словам, в городскую больницу №8 города Сочи за помощью обратились более 600 человек. Среди них 14% — дети. Большинство пациентов получили ушибы и вывихи, у 207 человек переломы, 28 экстремалам потребовалась операция.

Министр подчеркнул, что все пациенты получили необходимую помощь и были выписаны из больницы.

Наталья Решетняк

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