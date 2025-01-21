США перебросили на авиабазу Гуам два стратегических бомбардировщика B-1B

Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана как минимум два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Об этом свидетельствуют данные ВВС США.

Как следует из публикации на сайте службы распространения визуальной информации министерства обороны США, два американских бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу Андерсен с военно-воздушной базы Эллсворт в штате Южная Дакота 17 января. В подписи к публикации утверждается, что учения бомбардировщиков способствуют «сдерживанию агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе».

Американское издание Newsweek тем временем сообщает о переброске США четырех бомбардировщиков на остров Гуам. На фотографиях, распространенных фотослужбой минобороны США, запечатлены три воздушных судна. Два из них припаркованы на авиабазе. Третье снято в момент движения по взлетно-посадочной полосе.

Гуам расположен в западной части Тихого океана и имеет статус «неприсоединенной территории» США. В декабре Соединенные Штаты провели первое успешное испытание противоракетной системы на острове. Как сообщал Пентагон, в ходе учений впервые была сбита баллистическая ракета средней дальности, запущенная с воздуха.

В РФ не одобряют военной активности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Еще в 2020 году Сергей Лавров отмечал, что «продвигаемая США концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» имеет не объединительный, а деструктивный характер. По словам главы МИД РФ, США «целенаправленно внедряют натовскую военную инфраструктуру» в акватории Тихого океана с целью усилить давление на Китай, КНДР и Россию.

Анастасия Домбицкая