Возобновляется авиасообщение между Самарой и Красноярском

Рейсы из Самары в Красноярск вновь появились в расписании международного аэропорта «Курумоч». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С 28 января авиакомпания "Россия" приступает к полетам на данном направлении c частотой два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям»,— говорится в сообщении.

Самолеты будут вылетать из Красноярска в 7:55 и прибывать в Самару в 9:10. В обратном направлении они будут отправляться в 10:10 и прилетать в Красноярск в 16:55 (время местное для каждого аэропорта).

Авиаперевозки будут осуществляться на самолетах Airbus 319. Продолжительность перелета составит 3 часа 45 минут.

Георгий Портнов