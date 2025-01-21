За 2024 год портфель «НЕОСтрахования» превысил 90 млрд рублей

По итогам работы в 2024 году совокупный портфель страховых рисков, которыми управляла компания «НЕОCтрахование» (входит в инвестиционный холдинг Alias Group), превысил 90 млрд рублей.

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Действуя в составе холдинга, «НЕОCтрахование» администрировала риски в части страхования строительно-монтажных работ и объектов недвижимости (более чем на 90 млрд рублей), автопарка спецтехники и транспорта (свыше 1,5 млрд рублей), эксплуатации опасных производственных объектов (более 150 млн рублей), страхования ответственности арендаторов (более 200 млн рублей). В первую очередь, речь идет о деятельности федерального девелопера «Неометрия», ключевого актива Alias Group.

Важным направлением работы «НЕОCтрахования» стало ипотечное страхование. Компания предоставляла свои услуги на выгодных условиях всем покупателям и собственникам квартир на объектах «Неометрии» в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону. За 2024 год было заключено более 250 страховых контрактов (как страхования жизни, так и имущества).

«Благодаря собственной программе страхования любой покупатель или собственник квартиры в жилых комплексах от ФД «Неометрия» может воспользоваться выгодным предложением. Услуга распространяется на все квартиры, приобретенные по программам ипотечного кредитования с действующим ипотечным договором. Наши специалисты предлагают оптимальную финансовую защиту клиентов, выгодные цены на услуги страхования, а также эффективное и качественное возмещение ущерба при наступлении неблагоприятных событий», — подчеркнул заместитель директора «НЕОCтрахования» Алексей Якушин.

Под управлением компании в 2024 году также находилось страхование сотрудников Alias Group и бизнес-активов холдинга. Для работников предоставлялись индивидуальные условия обслуживания. Самыми популярными продуктами здесь стали ипотечное страхование и ОСАГО.

Партнерами «НЕОCтрахования» являются ведущие компании рынка страхования России. Среди основных преимуществ страховых программ, которые предоставляет «НЕОCтрахование», являются выгодные цены на страховые продукты, быстрое оформление сделки, высокий уровень сервиса, включающий помощь опытного персонального менеджера, и содействие в оперативном получении страховой выплаты.

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