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Мясокомбинат в Тарасовском районе производил свиные котлеты из говядины

Компанию из Тарасовского района уличили в фальсификации полуфабрикатных котлет. По информации управления Россельхознадзора по Ростовской области, производитель использовал неучтенное в документах сырье.

Фото: Виктор Буквецкий, Коммерсантъ

Фото: Виктор Буквецкий, Коммерсантъ

При изготовлении 7 кг полуфабрикатов свиных котлет комбинат использовал 4 кг жилованной говядины, не указанной в электронных ветеринарно-сопроводительных документах. В ведомстве посчитали, что это не позволяет контролировать безопасность продукции и сделали предупреждение производителю.

Дмитрий Ковалевский

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