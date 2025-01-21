Мясокомбинат в Тарасовском районе производил свиные котлеты из говядины

Компанию из Тарасовского района уличили в фальсификации полуфабрикатных котлет. По информации управления Россельхознадзора по Ростовской области, производитель использовал неучтенное в документах сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Буквецкий, Коммерсантъ Фото: Виктор Буквецкий, Коммерсантъ

При изготовлении 7 кг полуфабрикатов свиных котлет комбинат использовал 4 кг жилованной говядины, не указанной в электронных ветеринарно-сопроводительных документах. В ведомстве посчитали, что это не позволяет контролировать безопасность продукции и сделали предупреждение производителю.

Дмитрий Ковалевский