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Коммерсантъ FM
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Клуб ARMA закроется в апреле

Московский клуб ARMA (бывший Mutabor) объявил о закрытии площадки в апреле 2025 года. До закрытия клуб планирует провести два больших ивента в текущем месте расположения по адресу Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32 (станция метро «Дубровка»). После этого ивенты, организовываемые командой клуба, не будут привязаны к одному пространству — о местах их проведения будут сообщать ресурсы ARMA.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первый из ивентов уже анонсирован: событие «Arma in love» состоится 15 февраля. В сообщении клуба мероприятие описано как «легендарная серия, предвосхищающая приход весны».

Арт-центр и ночной клуб Mutabor открылся на территории Первого государственного подшипникового завода в Москве в апреле 2019 года. Его создатели — команда бывшего ночного клуба Arma17, чьи владельцы заявили о прекращении работы в России в 2017 году.

В декабре 2023 года в Mutabor прошла вызвавшая общественный резонанс вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Участников вечеринки, среди которых было много поп-звезд, вырезали из новогодних программ, а затем часть компаний приостановили рекламные контракты с ними. Работа Mutabor была приостановлена после проверки Роспотребнадзора на 90 дней. За организацию мероприятия госпожа Ивлеева была оштрафована на 100 тыс. руб. В марте 2024 года клуб переименовали в ARMA.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой

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Телеведущая Анастасия Ивлеева

Телеведущая Анастасия Ивлеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Рэпер Vacio (слева)

Рэпер Vacio (слева)

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Блогер Саша Спилберг (слева)

Блогер Саша Спилберг (слева)

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Актер Анар Халилов

Актер Анар Халилов

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Рэпер Vacio (справа)

Рэпер Vacio (справа)

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Слева направо: основатель WOS Андрей Артемов, телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза

Слева направо: основатель WOS Андрей Артемов, телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица магазина одежды «Кузнецкий мост, 20» Ольга Карпуть

Владелица магазина одежды «Кузнецкий мост, 20» Ольга Карпуть

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Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров

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Основатель Anima Jewels Михаил Барышников (справа)

Основатель Anima Jewels Михаил Барышников (справа)

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Телеведущая Ксения Собчак (слева) и певица Глюкоза

Телеведущая Ксения Собчак (слева) и певица Глюкоза

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Актеры Анастасия Красовская и Владимир Сарапульцев

Актеры Анастасия Красовская и Владимир Сарапульцев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гости вечеринки

Гости вечеринки

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Анастасия Ивлеева

Телеведущая Анастасия Ивлеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Телеведущая Анастасия Ивлеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Рэпер Vacio (слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Саша Спилберг (слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Анар Халилов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Рэпер Vacio (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: основатель WOS Андрей Артемов, телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица магазина одежды «Кузнецкий мост, 20» Ольга Карпуть

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель Anima Jewels Михаил Барышников (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак (слева) и певица Глюкоза

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Анастасия Красовская и Владимир Сарапульцев

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гости вечеринки

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Анастасия Ивлеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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