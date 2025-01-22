«Кровавое воскресенье»: никто не хотел умирать

22 января (9 по старому стилю) 1905 года к Зимнему дворцу двигалась мирная процессия петербургских рабочих. Они шли вручить царю Николаю II коллективное прошение о защите от невежества, бесправия и нищеты. В толпе были также обыватели и случайные люди. Полиция разогнала всех выстрелами из ружей. В историю этот день войдет как «кровавое воскресенье», потянувшее за собой много других, не менее страшных событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром 9 января у Нарвских ворот. Гравюра неизвестного художника

Фото: wikipedia.org Утром 9 января у Нарвских ворот. Гравюра неизвестного художника

Фото: wikipedia.org

Требование восьмичасового рабочего дня

Все началось с незаконного увольнения четырех рабочих Путиловского (ныне Кировского) завода. Это были не совсем простые рабочие: они состояли в организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Это была одна из первых в столице России легальных рабочих организаций, основанная печально известным попом Гапоном. Цели «Собрания» — защита интересов трудящихся, просвещение и взаимопомощь. Своего рода это прообраз профсоюзов, которые впервые и возникнут в России в последующие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Священник Гапон читает петицию в собрании рабочих. Рисунок неизвестного художника

Фото: Карл Булла Священник Гапон читает петицию в собрании рабочих. Рисунок неизвестного художника

Фото: Карл Булла

Уволенные рабочие стали «знаменем» гапоновского «Собрания», а также поводом к тому, чтобы составить петицию с просьбой о реформах и пойти просить царя о введении реформ. Впрочем, просьбы были подкреплены уже знакомым средством «убеждения».

3 января началась стачка 13 тыс. рабочих завода, они требовали возвратить уволенных в свои ряды, ввести восьмичасовой рабочий день, отменить сверхурочные работы.

На многих фабриках и заводах Российской империи при Николае II был 12-часовой рабочий день. Часто его делили на две смены по шесть часов каждая. То есть шесть часов работы, шесть отдыха и снова шесть работы. Но и такие условия были только там, где рабочие использовали машины. Мелкие и кустарные производства эксплуатировали рабочую силу немилосердно и на свое усмотрение.

Комментируя трудовое законодательство тех лет, Ленин писал: «Правительство уступает только давлению рабочих восстаний и стремится всеми силами уменьшить уступки рабочим, стремится выторговать, отжилить часик другой, увеличивая даже тот рабочий день, который предложен фабрикантами, стремится оттяпать в пользу фабрикантов несколько больше праздников, не вводя их в число дней обязательного отдыха. Оно стремится затянуть введение новых порядков, откладывая главные правила до будущих распоряжений министров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастующие рабочие у ворот Путиловского завода. Январь 1905 года

Фото: Госполитиздат / wikipedia.org Бастующие рабочие у ворот Путиловского завода. Январь 1905 года

Фото: Госполитиздат / wikipedia.org

5 января ЦК Российской социал-демократической партии (РСДРП) выпустил листовку с призывом к путиловцам продлить забастовку, а к рабочим других заводов — присоединиться к ней. К 7 января стачка стала всеобщей. Присоединились Обуховский, Невский судостроительный, патронный и другие заводы — всего в ней участвовало более 106 тыс. человек.

Мирное шествие. Первый выстрел

Власть в Петербурге Николай II передал военному командованию, которое решило задавить рабочее движение, пока это не вылилось в революцию. Главная роль в подавлении беспорядков отводилась гвардии, ее усилили другими войсковыми частями Петербургского округа. В заранее установленных пунктах оказались сосредоточены 20 батальонов пехоты и более 20 эскадронов кавалерии. Были и голоса, призывавшие избежать стрельбы по рабочим. С требованием предотвратить массовые расстрелы к министрам обратилась группа писателей и ученых. В нее входил Максим Горький, который сам участвовал в шествии, а через три дня был заключен в Петропавловскую крепость, откуда вышел через месяц. За писателя просили, например, скульптор Огюст Роден, композитор Джакомо Пуччини и другие. В ноябре того же 1905 года Горький вступит в ряды Российской социал-демократической рабочей партии, а в феврале 1906-го уедет в свою первую длительную эмиграцию — через Финляндию в США, далее в Италию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Священник Георгий Гапон и градоначальник Иван Фуллон на открытии Коломенского отдела «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга»

Фото: wikipedia.org Священник Георгий Гапон и градоначальник Иван Фуллон на открытии Коломенского отдела «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга»

Фото: wikipedia.org

На 9 января было назначено мирное шествие к Зимнему дворцу, подготовленное «Собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» во главе со священником Георгием Гапоном. Гапон призывал идти с мирным шествием к царю, который один может заступиться за рабочих. Гапон уверял, что царь должен выйти к рабочим и принять от них обращение. Многим предложение Гапона казалось бесполезным и опасным. Тем не менее 9 января на улицы Петербурга вышло около 150 тыс. рабочих. Колонны во главе с Гапоном направились к Зимнему дворцу.

Рабочие шли с семьями, несли портреты царя, иконы, кресты, пели молитвы. Двигаясь по городу, шествие встречало вооруженных солдат, но никто не хотел верить, что будут они стрелять. Император Николай II в этот день был в Царском Селе. Когда одна из колонн подошла к Зимнему дворцу, неожиданно раздались выстрелы. Части, стоявшие у Зимнего дворца, дали три залпа по участникам шествия (в Александровском саду, у Дворцового моста и у здания Главного штаба). Кавалерия и конные жандармы рубили рабочих шашками, добивали раненых. Как писал потом Горький в романе «Жизнь Клима Самгина», к рабочим примыкали и простые горожане. Пули полетели и в них. Многие были затоптаны обезумевшей от страха толпой манифестантов, бросившихся бежать после начала расстрела.

По официальным данным, было убито 96 и ранено 330 человек, по неофициальным — более тысячи убито, ранено около двух тысяч человек.

Кому выгодно?

Идея идти мирным шествием к царю принадлежала священнику Георгию Гапону и была высказана им задолго до январских событий. Меньшевик Александр Сухов вспоминал, что еще весной 1904 года Гапон в беседе с рабочими говорил: «Народу мешают чиновники, а с царем народ сговорится. Только надо не силой своего добиваться, а просьбой, по-старинному». По несчастливой случайности участники шествия не могли в тот день знать, что царя нет в Петербурге: флаг над Зимним дворцом не был опущен. Формально царь не давал приказа стрелять, но велел не допустить шествия, а это уже не представлялось возможным.

Впоследствии монархически настроенные партии, русская эмиграция считали то воскресное шествие тщательно спланированной провокацией. По их мнению, одним из главных ее авторов был Лев Троцкий, имевший целью убийство царя. Рабочих же попросту подставили.

Одной из заметных фигур кровавой интриги оказался недоучившийся семинарист и пламенный оратор — 35-летний Георгий Гапон. Он в те годы был популярен в среде рабочих Петербурга. Мирных манифестаций якобы и вовсе не планировалось. По плану инженера и революционера Петра Рутенберга, должны были произойти столкновения и общее восстание, было приготовлено оружие. Предполагалось, что император выйдет к народу. После этого из толпы раздастся выстрел, царь будет убит.

По одной из версий, властям тоже была выгодна ситуация с шествием рабочих к царю. Это была возможность устроить провокацию, а затем привычно закрутить гайки. Один из видных деятелей политического сыска Российской империи Сергей Зубатов писал в 1906 году: «Трепов, князь Святополк-Мирский, граф Витте явились первоисточниками переживаемого движения». В стране тогда было неспокойно: волнения крестьян, стачки рабочих, подпольное террористическое движение, бурление либеральной интеллигенции. Летом 1904 года был убит министр внутренних дел Вячеслав Плеве. Пытаясь удержать ситуацию под контролем, власти прибегли к созданию легальной сети рабочих организаций, которую «курировал» чиновник департамента полиции Сергей Зубатов. С ним сотрудничал поп Гапон. Но был ли провокатором кто-то один?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский священник, политический деятель Георгий Аполлонович Гапон (1870–1906). Портрет работы неизвестного художника

Фото: wikipedia.org Русский священник, политический деятель Георгий Аполлонович Гапон (1870–1906). Портрет работы неизвестного художника

Фото: wikipedia.org

По мнению заведующего кафедрой истории Горного университета, кандидата исторических наук Сергея Рудника, настоящих доказательств того, что провокатором был Гапон, нет. В серьезных исторических исследованиях вопрос финансирования гапоновской организации остается непроясненным. Источники подтверждают лишь факт получения Гапоном ста рублей от Зубатова в апреле 1903 года.

В записках прокурора Петербургской судебной палаты министру юстиции от 4–9 января 1905 года есть пометка: «Названный священник приобрел чрезвычайное значение в глазах народа. Большинство считает его пророком, явившимся от Бога для защиты рабочего люда. К этому уже прибавляются легенды о его неуязвимости, неуловимости и т. п. Женщины говорят о нем со слезами на глазах. Опираясь на религиозность огромного большинства рабочих, Гапон увлек всю массу фабричных и ремесленников, так что в настоящее время в движении участвует около 200 тыс. человек. Использовав именно эту сторону нравственной силы русского простолюдина, Гапон, по выражению одного лица, "дал пощечину" революционерам, которые потеряли всякое значение в этих волнениях. По приказу о. Гапона рабочие гонят от себя агитаторов и уничтожают листки, слепо идут за своим духовным отцом. При таком направлении образа мыслей толпы она, несомненно, твердо и убежденно верит в правоту своего желания подать челобитную царю и иметь от него ответ, считая, что если преследуют студентов за их пропаганду и демонстрации, то нападение на толпу, идущую к царю с крестом и священником, будет явным доказательством невозможности для подданных царя просить его о своих нуждах».

Вскоре после событий 9 января Гапон, сперва прятавшийся на квартире у Горького, бежал за границу, откуда вступил в переписку с полицейским руководством, пытаясь восстановить свою организацию. Чем это закончилось — известно: следствие установило, что Георгий Гапон был убит в пригороде Санкт-Петербурга в поселке Озерки группой из 3–4 человек, которую возглавлял революционер Петр Рутенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Маковский. «9 января 1905 г. на Васильевском острове»

Фото: Владимир Маковский Владимир Маковский. «9 января 1905 г. на Васильевском острове»

Фото: Владимир Маковский

9 января стало началом Первой русской революции 1905–1907 годов. Во многом именно кровавые события того дня предопределили дальнейший закат Российской империи.

Анна Кашурина