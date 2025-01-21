В Самарской области сотрудник УФССП наказан за внесение недостоверной информации в реестр

Должностное лицо УФССП по Самарской области привлечено к административной ответственности за внесение недостоверной информации в реестр контрольных мероприятий. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что специалист-эксперт отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности нарушил требования законодательства о государственном контроле. Неоднократно в течение года он вообще не вносил или вносил недостоверную информацию о надзорных мероприятиях в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

По фактам выявленных нарушений первым заместителем прокурора области было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

В итоге мировым судьей было вынесено постановление о привлечении специалиста-эксперта к административной ответственности в виде предупреждения.

Алексей Алексеев