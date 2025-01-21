В программу 75-го Берлинского кинофестиваля внесли 19 картин

В основном конкурсе 75-го Берлинского кинофестиваля за «Золотого» и «Серебряного медведя» будут бороться 19 фильмов, которыми представлены 26 стран, включая США, Францию, Южную Корею, Мексику, Германию, Украину, следует из опубликованной программы.

Среди представленных фильмов есть один документальный. Девять режиссеров—участников фестиваля уже показывали свои работы в прошлые годы. Пресс-служба кинофестиваля отметила, что представленные в нынешнем году картины «демонстрируют широту кинематографа» и «предлагают захватывающий взгляд на разные жизни и места».

«Есть интимные драмы, которые заставляют нас понять наши человеческие слабости и сильные стороны. Есть нежная комедия, но также и самая острая, самая черная сатира. Есть фильмы, которые отдают дань уважения великим кинематографистам, и те, которые используют самое полное полотно этой формы искусства. Каждая из этих уникальных работ представляет кинематографистов на вершине их мастерства»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Берлинский фестиваль наряду с Каннским и Венецианским считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров. Фестиваль проводится с 1951 года, его главным приз — «Золотой медведь». 75-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля.

О том, как прошел 74-й Берлинский международный кинофестиваль,— в материале «Ъ».