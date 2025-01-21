Против заместителя главврача астраханской больницы возбудили дело за взятку

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении заместителя главврача по медчасти Приволжской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Согласно релизу, фигурантка получила от двух подчиненных взятки в период с 2020 по 2022 год за непривлечение их к дисциплинарной и материальной ответственности. Общая сумма взяток превысила 230 тыс. руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК, УЭБ и ПК УМВД. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов