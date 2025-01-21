Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Башкирские сетевики за сутки произвели рекордное количество плавок гололеда

Перепады температуры воздуха в Башкирии продолжают создавать неудобства в работе энергетиков. Снегопад и сильный ветер приводят к образованию наледи на линиях электропередачи. Оперативный персонал ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» производит плавку гололеда на проводах и грозотросах ЛЭП, чтобы не допустить аварийных отключений электроснабжения.

ВЛ 220 кВ «Аксаково – Бугульма»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

За минувшие сутки на распределительных сетях ООО «Башкирэнерго» было выполнено 35 плавок гололеда. Это абсолютный суточный рекорд в истории компании. Все плавки были проведены в зоне обслуживания Белебеевских, Кумертауских и Сибайских электрических сетей. Всего с начала отопительного сезона 2024-2025 годов в Башкирэнерго произведено 140 плавок, включая механическое удаление гололеда.

На магистральных сетях ООО «БСК» за прошедшие сутки сетевики успешно справились почти с 300 кг сложных гололедных отложениях на грозотросах ВЛ 220 кВ «Аксаково – Бугульма». На сегодняшний день с начала отопительного сезона в ООО «БСК» зафиксировано 52 плавки.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в республике в ближайшие дни понизится, но к концу месяца вновь ожидается потепление. Башкирские электросетевики продолжают работать в полной готовности для бесперебойного электроснабжения потребителей в любых погодных условиях.

ООО «Башкирэнерго»

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...