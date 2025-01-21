Башкирские сетевики за сутки произвели рекордное количество плавок гололеда

Перепады температуры воздуха в Башкирии продолжают создавать неудобства в работе энергетиков. Снегопад и сильный ветер приводят к образованию наледи на линиях электропередачи. Оперативный персонал ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» производит плавку гололеда на проводах и грозотросах ЛЭП, чтобы не допустить аварийных отключений электроснабжения.

ВЛ 220 кВ «Аксаково – Бугульма»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

За минувшие сутки на распределительных сетях ООО «Башкирэнерго» было выполнено 35 плавок гололеда. Это абсолютный суточный рекорд в истории компании. Все плавки были проведены в зоне обслуживания Белебеевских, Кумертауских и Сибайских электрических сетей. Всего с начала отопительного сезона 2024-2025 годов в Башкирэнерго произведено 140 плавок, включая механическое удаление гололеда.

На магистральных сетях ООО «БСК» за прошедшие сутки сетевики успешно справились почти с 300 кг сложных гололедных отложениях на грозотросах ВЛ 220 кВ «Аксаково – Бугульма». На сегодняшний день с начала отопительного сезона в ООО «БСК» зафиксировано 52 плавки.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в республике в ближайшие дни понизится, но к концу месяца вновь ожидается потепление. Башкирские электросетевики продолжают работать в полной готовности для бесперебойного электроснабжения потребителей в любых погодных условиях.

ООО «Башкирэнерго»