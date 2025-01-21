В Удмуртии закрыли еще один пункт покупки вторсырья «Экодом»

С 31 января в Сарапуле прекратит работу пункт покупки вторсырья сети «Экодом». Ранее в Ижевске закрылись три аналогичных объекта. Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами, решение связано с нерентабельностью формата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чураева, «Яндекс.Карты» Фото: Ольга Чураева, «Яндекс.Карты»

«Закрытие пунктов — общая тенденция для страны. Формат "Экодомов", где белая зарплата, честные налоги, аренда, коммуналка, склады, логистика, всегда был нерентабелен»,— указано в сообщении. В компании добавили, что продолжать работу «с учетом нынешнего падения цен на рынке переработки» невозможно.

В республике остаются только два действующих «Экодома» в Ижевске по адресам ул. Молодежная, 107а, и ул. Холмогорова, 11. Напомним, первый объект открылся в столице Удмуртии в марте 2021 года. В 2023 году проект получил «Зеленую премию» от Российского экологического оператора. Пункты принимают более 20 видов отходов, включая пластик, стекло, металл, макулатуру и другой утиль для дальнейшей переработки.