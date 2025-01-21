ЦИАН: стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара увеличилась на 15%

Квадратный метр жилья в крупных городах Краснодарского края в среднем стал дороже на 5% по сравнению с 2023 годом, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ЦИАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По данным исследовательской платформы, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Краснодара в 2024 году составила 233 тыс. руб., за год увеличившись на 15%. В других городах региона динамика менее выраженная. В Сочи стоимость «квадрата» в новостройках составила 439 тыс. руб. (+6% год к году), в Новороссийске 218 тыс. руб. (+6% год к году).

По прогнозу аналитиков ЦИАН, рост стоимости «квадрата» на рынке первичной недвижимости составить 6-8% по итогам 2025 года. «Застройщики ограничены в возможности резко снизить цены для стимулирования спроса (из-за обязательств перед банками в рамках проектного финансирования и из-за растущей строительной себестоимости). Но и сохранение привычных темпов индексации цен в условиях сжимающегося спроса не позволит сохранить даже темпы продаж конца 2024 года. То есть застройщики будут продолжать индексировать цены, но одновременно с запуском скидок и проведением акций»,— отметили в пресс-службе ЦИАН.

Наталья Решетняк