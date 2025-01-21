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Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении уфимки на льду

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащей очистке пешеходной зоны от снега и льда в Уфе, где местная жительница получила травму, сообщила пресс-служба СКР по Башкирии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

18 января уфимка, упав возле многоквартирного дома на улице Губайдуллина, сломала позвоночник.

В следственном управлении СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба администрации Уфы сообщила «Ъ-Уфа», что 17 января коммунальные службы очистили пешеходную зону, на которой поскользнулась уфимка, а 20 января провели дополнительную очистку снега и наледи.

В мэрии пояснили, что в период колебания температуры воздуха зимой на дорогах быстро образуется наледь, которая представляет угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов, и порекомендовали «быть предельно острожными и сосредоточенными, передвигаясь по улицам».

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии прокомментировали «Ъ-Уфа», что пострадавшая находится в больнице скорой медпомощи в стабильном состоянии средней тяжести.

Майя Иванова

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