Предприниматель обжалует в Верховном суде отмену сделки по продаже «Утиных ферм»

Глава расположенного в Красноармейском районе Челябинской области крестьянско-фермерского хозяйства Курбанжон Джамолов направил в Верховный суд РФ жалобу на решение о признании недействительным договора купли-продажи агрокомплекса «Утиные фермы». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

ВС РФ пока не принял жалобу к рассмотрению.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», спорный договор купли-продажи имущественного комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы» конкурсный управляющий заключил с Курбанжоном Джамоловым в марте 2023 года как с лицом, первым воспользовавшимся преимущественным правом на приобретение имущества. Цена составила 312,5 млн руб. Сделку оспорили АО «Куриное царство» (Липецк, входит в группу «Черкизово») и ООО «Племенной Конный завод Дубровский» (входит в агрохолдинг «Равис»), также заявившие о преимущественном праве выкупа. В мае 2024 года Арбитражный суд Челябинской области признал договор купли-продажи с фермером недействительным и обязал конкурсного управляющего провести между «Куриным царством» и ПКЗ «Дубровский» аукцион с начальной ценой имущества не менее 308 млн руб. В ноябре победителем торгов с начально ценой 845 млн руб. стало «Куриное царство», предложившее 850 млн руб. Предприятие «Рависа» от участия отказалось. Сейчас компания группы «Черкизово» в суде понуждает конкурсного управляющего «Утиных ферм» заключить договор купли-продажи.