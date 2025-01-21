В Челябинской области в 2024 году поезда задавили десять человек

За 2024 год в Челябинской области из-за наезда поезда травмировались 14 человек, десять из них — смертельно. В 2023 году эти цифры составляли 24 и 20 человек соответственно, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Всего на Южно-Уральской магистрали (включает Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, частично Самарскую, Саратовскую, Свердловскую области, республику Башкортостан и Северный Казахстан) в прошлом году в результате наезда поезда и поражения электротоком травмированы 38 человек, из них 27 погибли. В 2023 году количество пострадавших было больше: травмировано 52 человека, из них 44 — смертельно. Как отмечают в ЮУЖД, основными причинами несчастных случаев являются нарушение правил личной безопасности и переход путей в неустановленных местах.

Виталина Ярховска