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В Ростовском зоопарке отмечают День защиты белок

В Ростовском-на-Дону зоопарке сегодня, 21 января, отмечают День защиты белок. Как сообщает пресс-служба организации, именно в середине зимы этим животным зачастую не хватает еды.

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Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Специалисты рекомендуют кормить белок в зимний период. Для них подходят сухофрукты, желуди, несоленые и нежареные семечки, комбикорм. Кроме того, их можно угостить всеми видами орехов, кроме миндаля.

В пресс-службе зоопарка напоминают, помимо соленого, жареного и миндаля белкам противопоказано есть фисташки, арахис, хлеб, сдобную продукцию.

Отмечается, что у правильных кормушек для белок должны быть большие «окна», крышки, бортики. Это помогает избежать попадания снега и дождя в еду, а также позволяет животным легко до нее добраться.

Анна Анисова

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