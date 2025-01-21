В Ростовском зоопарке отмечают День защиты белок
В Ростовском-на-Дону зоопарке сегодня, 21 января, отмечают День защиты белок. Как сообщает пресс-служба организации, именно в середине зимы этим животным зачастую не хватает еды.
Специалисты рекомендуют кормить белок в зимний период. Для них подходят сухофрукты, желуди, несоленые и нежареные семечки, комбикорм. Кроме того, их можно угостить всеми видами орехов, кроме миндаля.
В пресс-службе зоопарка напоминают, помимо соленого, жареного и миндаля белкам противопоказано есть фисташки, арахис, хлеб, сдобную продукцию.
Отмечается, что у правильных кормушек для белок должны быть большие «окна», крышки, бортики. Это помогает избежать попадания снега и дождя в еду, а также позволяет животным легко до нее добраться.