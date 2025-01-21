В Ростовском зоопарке отмечают День защиты белок

В Ростовском-на-Дону зоопарке сегодня, 21 января, отмечают День защиты белок. Как сообщает пресс-служба организации, именно в середине зимы этим животным зачастую не хватает еды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Специалисты рекомендуют кормить белок в зимний период. Для них подходят сухофрукты, желуди, несоленые и нежареные семечки, комбикорм. Кроме того, их можно угостить всеми видами орехов, кроме миндаля.

В пресс-службе зоопарка напоминают, помимо соленого, жареного и миндаля белкам противопоказано есть фисташки, арахис, хлеб, сдобную продукцию.

Отмечается, что у правильных кормушек для белок должны быть большие «окна», крышки, бортики. Это помогает избежать попадания снега и дождя в еду, а также позволяет животным легко до нее добраться.

Анна Анисова