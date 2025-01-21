Прокуратура Башкирии требует от мэрии Сибая увеличить гарантию на ремонт дорог

Прокуратура Башкирии направила в арбитражный суд республики четыре иска к администрации Сибая и местным дорожным подрядчикам. Среди соответчиков — ООО «Производственное объединение "Проминдустрия"», ООО «Транс энерго строй», ООО «Алмаз» и ООО «Строй-лидер». Надзорное ведомство просит суд признать недействительными пункты муниципальных контрактов, заключенных администрацией с компаниями, и внести в них изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела по иску к мэрии Сибая и компании «Строй-лидер», претензии прокуратуры касаются гарантийного срока на выполненные работы. Ведомство просит суд обязать сибайские власти внести изменения в госконтракт на ремонт Березовой улицы: указать гарантийный срок не 4 года, а не менее 6 лет.

Судебные заседания назначены на 5 и 27 февраля, а также 17 марта (два иска).

Олег Вахитов