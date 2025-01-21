Два театральных коллектива из Татарстана вышли в финал «Театрального Приволжья»

Казанские театральные коллективы «ЭОС» и «Апуш» представят Татарстан в финале VI фестиваля «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Студенческий театр «ЭОС» Казанского филиала Российского государственного университета правосудия выступил со спектаклем «Квадратура Круга» по пьесе Валентина Катаева. Детская татарская театральная студия «Апуш» представила постановку «Деревенский пес Акбай» по произведению Туфана Миннуллина.

В финале фестиваля Республику Марий Эл представят Музыкальный театр «Цветик-семицветик» (ГБУК РМЭ «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности») и Образцовый музыкальный театр «Новые Люди» (МБУК культуры «Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы»).

Чувашию в финале будут представлять Студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова») и Студия №53 (МБОУ «СОШ №53») из Чебоксар.

Лауреаты фестиваля будут объявлены 27 марта в Ижевске, в День театра. Лучшие коллективы получат возможность участвовать в образовательном туре или получат гранты на новые постановки.

В прошлом сезоне фестиваль собрал более 20 тысяч участников и 200 тысяч зрителей из всех регионов Приволжского федерального округа.

Анар Зейналов