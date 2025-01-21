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В Ростове учредителя ООО «Юг-Тайм» привлекают к «субсидиарке» на 50 млн рублей

Ростовский арбитраж рассмотрит иск в отношении учредителя разорившейся ООО «Юг-Тайм» Дмитрия Петренко. Его хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании — следует изданных Федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Если суд примет соответствующее решение, бывшему руководителю придется расплатиться по обязательствам на сумму 50,2 млн руб. Сейчас обязанности конкурсного управляющего возложены на Константина Ковалева.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг-Тайм» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2011 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля потребительскими товарами. Учредитель — Дмитрий Петренко. Выручка общества за 2023 год составила 21 тыс. руб. Организацию признали банкротом в начале 2024 года.

Дмитрий Ковалевский

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