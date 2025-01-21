Глава Минобороны Франции назвал ударом в спину смену оборонных приоритетов США

Перенос военных приоритетов США из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион стал «серьезным ударом в спину» для европейцев, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Вместе с тем, по его словам, президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи не упомянул российско-украинский конфликт, что свидетельствует о снижении интереса к Европе со стороны Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьян Лекорню

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters Себастьян Лекорню

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

В интервью телеканалу France Inter глава минобороны Франции заявил, что ориентация США на Азиатско-Тихоокеанский регион, которая, по его словам, только усилится при новой администрации, дает «мощный стимул» европейцам сфокусироваться на собственной обороне.

Себастьян Лекорню подчеркнул, что в стратегической перспективе Европе нужно стремиться к большей автономии в сфере безопасности. «Желание закупать больше оружия у Соединенных Штатов — неправильный путь»,— отметил господин Лекорню (цитата по AFP). «На протяжении десятилетий существовал соблазн укрыться под американским ядерным зонтиком»,— констатировал он. Теперь же, по словам министра, «европейские страны должны делать больше для развития собственной оборонной промышленности».

Вчера, 20 января, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу «проснуться» и начать уделять больше внимания защите собственных интересов в сфере обороны. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания вооруженным силам Франции. По мнению французского лидера, приход к власти в США Дональда Трампа может стать «возможностью для стратегического пробуждения Европы».

Анастасия Домбицкая