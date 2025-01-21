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Тренер и директор спортшколы Энгельса ответят за травмирование мальчика

Следователи СК возбудили уголовные дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и об оказании небезопасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) в отношении тренера-преподавателя спортивной школы Энгельса и директора этого учреждения соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Выяснилось, что осенью минувшего года 12-летний мальчик находился на пробном тренировочном занятии в секции спортивного туризма в зале образовательного учреждения. С обвязкой на теле он забрался на тренажер, а когда спускался с него, сорвался и получил травмы, в результате чего его здоровью был причинен тяжкий вред.

При этом тренер-преподаватель проигнорировал проведение инструктажа по технике безопасности, не проверил закрепленную обвязку и не подстраховал ребенка. Что касается директора спортивной школы, он допустил нарушения технических требований и методов испытания тренировочного тренажера.

Следователи СК продолжают выяснять все обстоятельства случившегося в рамках уголовных дел, возбужденных по материалам прокуратуры. Как стало известно «Ъ», мальчик получил травмы в МБУ ДО «Спортивная школа "Юность "» 17 октября прошлого года.

Павел Фролов

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