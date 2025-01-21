В Ульяновской области выросла погрузка автомобилей на железной дороге

Погрузка автомобилей и их комплектующих увеличилась на станциях Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области в 1,7 раза в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2024 году на станциях Куйбышевской железной дороги в регионе было погружено более 5,6 тыс. т автомобилей и комплектующих. Это на 70% больше, чем в 2023 году.

Рост показателя связывают с увеличением спроса на продукцию отечественного автомобилестроительного комплекса и с изменением транспортной логистики во внутригосударственном сообщении.