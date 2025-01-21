Михаил Евраев поднялся на 9 строк в медиарейтинге губернаторов

Глава Ярославской области Михаил Евраев занял 42-е место в медиарейтинге глав регионов РФ в 2024 году. Исследование публикует «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: kremlin.ru Михаил Евраев

Фото: kremlin.ru

В период с января по декабрь 2024 года господина Евраева упомянули 56,8 тыс. раз. Годом ранее Михаил Евраев занимал 51-ю строчку с 51,2 тыс. упоминаний.

Господин Евраев также сохранил за собой 11 место из 18 в медиарейтинге глав регионов ЦФО. Рейтинг строится на основе базы СМИ, которая включает на данный момент более 100 тыс. источников.

Алла Чижова