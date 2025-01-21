В Оренбуржье суд отказал в обращении в частную собственность полезных ископаемых на 210 млрд рублей

Арбитражный суд Оренбургской области отказал в требованиях ООО «Промсервис» признать право собственности на кочеданную руду массой более 23 тонн, стоимость которой свыше 210 млрд руб. Решение оставлено без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации надзорного ведомства, ООО «Промсервис» обратилось в суд для обращения в частную собственность полезных ископаемых. Ранее организации предоставили земельный участок площадью более 37 тыс. кв. м. для проведения процедуры рекультивации.

Прокуратура обращает внимание, что ООО «Промсервис» попыталось получить в частную собственность полезные ископаемые, находящиеся в государственной собственности, «в обход действующего законодательства о недропользовании».

Руфия Кутляева