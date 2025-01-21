Поток туристов из Башкирии на горнолыжки Кавказа вырос в 1,5 раза

В начале года жители России стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Как показал анализ поездок россиян, с 30 декабря прошлого года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в первую очередь, катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток туристов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов.

Впрочем, и другие направления, привлекательные для горнолыжников, показали уверенный рост. На Северном Кавказе особой популярностью пользовались трассы в Карачаево-Черкесии и, в частности, курорты Архыза (+32% к прошлому году). Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами продемонстрировали трассы Шерегеша в Кемеровской области (+28%) и Республика Алтай, где основным местом катания стал Манжерок (+21%).

Из Башкирии поток туристов в направлении Сочи увеличился в 1,5 раза. Наиболее востребованными курортами стали Роза Хутор и Домбай, куда еще больше возросло число приезжающих. А вот другие популярные локации на Кавказе и в Сибири скорее сохранили стабильное число гостей из республики.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Растет популярность и других типов отдыха. По сравнению с прошлым годом увеличилось число туристов, встречающих Новый год в санаториях. Лидером этого направления является Ставропольский край. Отдыхающие выбирали Пятигорск (поток туристов увеличился на 13% к прошлогодним показателям) и Кисловодск (+11%). Чаще всего сюда приезжают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, также выросло количество посетителей здравниц из Воронежа (+50% к прошлому году), Читы (+25%) и Саратова (+9%).

Наконец, растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия: «Мысхако» (+21%), «Шато де Талю» (+16%) и «Лефкадия» (+12%). Чаще совместить отдых с экскурсиями здесь предпочли жители Волгограда (25%), Ставрополья и Саратова (по 20%).

Однако безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы увеличился на 28% и 22% соответственно.

ПАО «МегаФон»