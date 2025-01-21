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На Кубани объем выдачи потребительских кредитов сократился на 46,5%

В четвертом квартале 2024 года объем выдачи потребительских кредитов в Краснодарском крае снизился на 46,5%, до 31,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По выдаче потребкредитов Кубань занимает третье место в России. Регион опережают только Москва (-52%, 71 млрд руб.) и Московская область (-54%, 46,8 млрд руб.).

Самое большое снижение объемов выдачи кредитов произошло в Якутии — сразу на 56,6%, до 8,2 млрд руб. Регион оказался на последнем месте в рейтинге 30 субъектов РФ, являющихся лидерами кредитования в этом сегменте. В конце списка также Ленинградская область (8,5 млрд руб., -53%) и Хабаровский край (8,5 млрд руб., -53,5%).

В России объем выданных потребительских кредитов в четвертом квартале 2024 года составил 0,79 трлн руб., что на 51,4% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что «жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования».

Татьяна Ручкина

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