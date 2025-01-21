Пассажиропоток на трамвайных маршрутах Ростова вырастет в 23 раза

В 2032 году среднесуточное число пассажиров, перевозимое трамваями в донской столице, достигнет 230 тыс. человек, что в 23 раза больше по сравнению с показателями 2024 года. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Кроме того, согласно документу, к 2032 году вырастут перевозки по троллейбусным маршрутам — с 19,7 тыс. человек до 65,7 тыс. человек. При этом пассажиропоток автобусного транспорта снизится с почти 510 тыс. человек до 354, 3 тыс. человек.

Число пассажиров на всех видах общественного транспорта в сутки увеличится с 540,5 тыс. человек до 650,1 тыс. человек.

Также ожидается, что в Ростове снизится количество загрязняющих веществ (оксид серы, оксид азота, аммиак), выбрасываемых автотранспортом в атмосферу. Это произойдет благодаря введению нового электротранспорта и, соответственно, увеличению пассажиропотока.

Анастасия Казуков