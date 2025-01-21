HH.ru: в 2024 году в Башкирии самой востребованной была профессия водителя

Больше всего вакансий в Башкирии в прошлом году было открыто для водителей — 18,7 тыс. предложений о работе, сообщает пресс-служба hh.ru. На втором месте по востребованности оказались менеджеры по продажам и по работе с клиентами (18,5 тыс. вакансий), на третьем — продавцы-консультанты и кассиры (16,6 тыс. предложений).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

В целом по России самыми популярными также стали менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы и водители.

В десятку самых востребованных в республике профессий вошли операторы call-центра и специалисты контакт-центра (12,5 тыс. вакансий), разнорабочие (8,7 тыс.), слесари, сантехники (7,9 тыс.), машинисты (7,8 тыс.), сварщики (6,8 тыс.), повара, пекари, кондитеры, электромонтажники (по 6,4 тыс.).

В общей сложности специалисты hh.ru проанализировали более 281 тыс. вакансий, открытых в регионе в 2024 году.

Майя Иванова