В Ярославле возник ажиотаж с билетами на игры «Локомотива»

За покупкой билетов на домашние матчи ХК «Локомотив» выстроилась электронная очередь. По данным на 13:15, в очереди находятся 4,8 тыс. желающих приобрести билет на сайте клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Хоккейный клуб сегодня объявил о старте продаж билетов на февральские матчи, их можно купить на сайте или в кассе УКРК «Арена-2000». «Локомотив» в будущем месяце встретится с «Металлургом», «Спартаком», минским «Динамо», «Куньлунем», «Сибирью», московским «Динамо».

Напомним, что 21 января «Локомотив» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 38 матчах и проиграли в 10. На счету команды 78 очков.

Алла Чижова