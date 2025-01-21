В Самарской области суд рассмотрит дело об убийстве двухлетней девочки жителем Чапаевска

Самарский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя Чапаевска. Он обвиняется в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, 11 августа 2024 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он воспользовался тем, что двухлетняя соседская девочка осталась во дворе частного жилого дома без присмотра взрослых. Житель Чапаевска «завел ее в заброшенный дом, находящийся в нескольких метрах от места жительства ребенка, где нанес ей множественные удары руками и металлическими предметами по различным частям тела, и совершил преступление против половой неприкосновенности». После этого он скрылся с места преступления, но вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Потерпевшую бригада скорой помощи доставила в больницу. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось. От полученных повреждений девочка скончалась, не приходя в сознание.

В СУ СК России по Самарской области уточняют, что по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы злоумышленник признан вменяемым. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева