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Для хвалынского дома престарелых построят корпус за 215 млн рублей

В Саратовской области планируют построить новый корпус для Хвалынского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Объявленный электронный аукцион опубликован на сайте государственных закупок.

Новый объект будет построен в поселке Возрождение Хвалынского района по адресу: улица Чернышевского, 2А. Здание площадью 1580 кв. метров будет включать два этажа, подвал, техническое подполье и чердак. В корпусе предусмотрены лифт, помещения для персонала, жилые комнаты и процедурные кабинеты. Корпус рассчитан на 68 человек. Строительные работы должны быть завершены к 30 ноября 2025 года.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Саратовской области. Победителя аукциона определят 29 января, максимальная цена контракта составляет 215 млн руб.

Никита Маркелов

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