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Требования к температуре для начала пляжного сезона введут в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода намерены установить требования к температуре воздуха для открытия пляжного сезона. Проект изменений в Правила использования водных объектов для рекреационных целей рассмотрели на заседании комиссии гордумы по экологии 21 января.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор юридического департамента мэрии Татьяна Витушкина пояснила, что в документ вносят ряд уточняющих поправок с учетом позиции прокуратуры и правового управления гордумы. Так, хотят установить, что дневная температура воздуха для начала купального сезона должна быть не менее +18 градусов.

Среди других уточнений в ряде пунктов убирают фразы «и т.д.», «и т. п.».

Указанные Правила гордума приняла в сентябре 2024 года. Их разработали в связи с обновлением Водного кодекса РФ. Документ определяет условия и требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах организованного купания и массового отдыха.

Ирина Швецова

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