Внук ростовского врача Александр Труфанов находится в плену у «Хамас»

Александр Труфанов, внук ростовского врача Ирины Татти, находится в плену у «Хамас». Молодой человек может быть ранен, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посла Израиля в РФ Симону Гальперин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданин России и Израиля Александр Труфанов находится в списке на обмен. Всего в список вошли 33 заложника, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с «Хамас».

«Мы надеемся, что это произойдет и он действительно вернется в рамках этой сделки», — отметила дипломат.

По словам посла, «ответственность за его жизнь и возвращение лежит на террористической организации ХАМАС, которая по условиям сделки обязана передать заложников сотрудникам Красного Креста в секторе Газа».

Ева Китаева