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В Оренбуржье «Трансрадиус» включили в Реестр недобросовестных поставщиков

В Оренбургской области сведения об ООО «Трансрадиус» включили в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Исполнитель оставил региональный Фонд пенсионного и социального страхования без техобслуживания кондиционеров.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном УФАС, «Трансрадиус» снизил начальную цену контракта на техобслуживание кондиционеров более чем на 70%, но к работам так и не приступил. Более того, общество даже не вышло на связь с заказчиком.

Принимая решение о включении организации в Реестр недобросовестных поставщиков, комиссия Оренбургского УФАС России отметила, что исполнитель не предпринял все необходимые меры с целью исполнения контракта, а в его поведении присутствовали признаки недобросовестности.

Алексей Алексеев

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