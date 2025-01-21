В Оренбуржье «Трансрадиус» включили в Реестр недобросовестных поставщиков
В Оренбургской области сведения об ООО «Трансрадиус» включили в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Исполнитель оставил региональный Фонд пенсионного и социального страхования без техобслуживания кондиционеров.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном УФАС, «Трансрадиус» снизил начальную цену контракта на техобслуживание кондиционеров более чем на 70%, но к работам так и не приступил. Более того, общество даже не вышло на связь с заказчиком.
Принимая решение о включении организации в Реестр недобросовестных поставщиков, комиссия Оренбургского УФАС России отметила, что исполнитель не предпринял все необходимые меры с целью исполнения контракта, а в его поведении присутствовали признаки недобросовестности.