В Башкирии на господдержку пищевой промышленности направили 250 млн рублей

За три года на поддержку пищевой и перерабатывающей промышленности Башкирии из бюджета республики направили 250 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

«В 2022 году направили представителям отрасли 50 млн рублей, в 2023 — 100 млн, в 2024 — еще 100 млн рублей»,— отметил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. По его словам, это позволило более чем 100 компаниям модернизировать перерабатывающие мощности. В 2025 году программу планируется продолжить. Объем господдержки не уточняется.

Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности республики субсидируют из регионального бюджета до 40% затрат на закупку технологического оборудования и техники.

Майя Иванова