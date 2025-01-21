Виновник ДТП с двумя пострадавшими в Ижевске 21 раз привлекался за нарушения ПДД

67-летняя женщина и 8-летний мальчик пострадали в ДТП с участием автомобиля на пешеходном переходе в Ижевске. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии, водитель «Лада Гранта», с его слов, отвлекся на мобильный телефон и сбил пешеходов напротив дома №17, расположенного на проспекте имени М.Т. Калашникова. Дорожная авария произошла вчера около 15:50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Жительницу с множественными травмами увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка. По данным ГАИ, в 2024 году собственник автомобиля 21 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора.