В Татарстане возбуждено уголовное дело по смерти ребенка из Самарской области на приеме у врача

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Речь идет о смерти в одном из медицинских центров Казани мальчика 2023 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из сообщения СУ СКР по Республике Татарстан, инцидент произошел 20 января 2025 года.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы»,— заявили в следственном комитете.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что родители привезли ребенка из Самарской области на прием к остеопату. В медицинском центре мальчику стало плохо. Была вызвана скорая медицинская помощь, но малыш умер.

Алексей Алексеев