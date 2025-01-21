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В Стерлитамаке вдова участника СВО получила выплату благодаря прокуратуре

Вдова участника спецоперации из Стерлитамака получила единовременную материальную помощь в размере 667 тыс. руб. после вмешательства городской прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, супруг заявительницы погиб во время исполнения воинских обязанностей. Прокуратура обратилась в Стерлитамакский городской суд с иском об установлении факта его гибели. Суд удовлетворил иск, но филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по Стерлитамаку, в который обратилась вдова, отказал ей в выплате. Прокуратура внесла протест на решение ведомства.

Майя Иванова

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