В Крыму повысили выплаты ветеранам ВОВ

Власти Крыма в четыре раза повысили единоразовые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 тыс. до 200 тыс. руб.»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что участники обороны и освобождения Крыма дополнительно к этой сумме получат по 100 тыс. руб. в апреле, а партизаны и подпольщики — ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается в июне.

Александр Дремлюгин, Симферополь