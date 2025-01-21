В Башкирии сотрудницу МВД лишили работы за незаконную выдачу разрешения мигранту

Бывшая сотрудница МВД по Башкирии, уволенная за незаконно выданное мигранту разрешение на пребывание, не смогла восстановиться на службе. Ленинский районный суд Уфы, а вслед за ним и Верховный суд Башкирии отказали в удовлетворении ее иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как следует из решения суда апелляционной инстанции, работавшая в МВД с 2006 года, а с 2019 года — в отделе управления по вопросам миграции полицейская помогла гражданину Армении и его супруге получить разрешение на временное проживание. Для этого капитан полиции «необоснованно вмешалась» в процедуру проверки и «инициировала подготовку рапорта, подтверждающего фактическое проживание мигранта, от имени другого сотрудника полиции».

Нарушение было выявлено, управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями неустановленным лицом. По материалам следственных органов в МВД была проведена служебная проверка, после которой полицейскую уволили.

Истец, оспаривая увольнение, отмечала, что была дважды привлечена к дисциплинарной ответственности за один и тот же проступок в виде предупреждения и увольнения. Она просила суд признать незаконным приказ о расторжении контракта и увольнении из органов внутренних дел, а также признать незаконным и отменить заключение служебной проверки, взыскать с МВД заработную плату за время вынужденного прогула и 20 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Суды двух инстанций установили, что истец в первый раз, когда ей было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушение требований федерального закона «О полиции», Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ и должностной инструкции. Уволена она была за нарушение служебной дисциплины. Таким образом, она не привлекалась к дисциплинарной ответственности за одно и то же нарушение дважды.

Наталья Балыкова