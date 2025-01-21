Лавров и Мирзоян могут обсудить роспуск Минской группы ОБСЕ

Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров могут обсудить возможный роспуск Минской группы ОБСЕ, сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Переговоры глав внешнеполитических ведомств проходят сегодня, 21 января, в Москве.

«Сейчас ведутся обсуждения»,— сказал Ален Симонян, отвечая на вопрос журналиста. По его словам, на встрече в Москве главы МИДов двух стран будут обсуждать «все региональные встречи». «Нет такого вопроса, который мы не будем обсуждать, потому что одним из сопредседателей Минской группы является Россия, не забывайте об этом»,— добавил парламентарий (цитата по ТАСС).

Комментируя грядущий визит Арарата Мирзояна, Сергей Лавров назвал непростыми отношения Москвы и Еревана. При этом глава МИД РФ отметил, что «диалог продолжается».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступал с рядом инициатив для «установления долгосрочной стабильности и мира в регионе», в их числе — ликвидация Минской группы ОБСЕ. Это одно из условий Азербайджана для подписания мирного договора с Армений.

Минская группа ОБСЕ, на ликвидации которой настаивает президент Азербайджана Ильхам Алиев, была создана в 1992 году для поиска путей урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Ее деятельность после 2022-го приостановлена, поскольку сопредседатели — Россия, CША и Франция — отказались от взаимодействия.

Анастасия Домбицкая