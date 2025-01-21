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Хорьки, ящерицы и рыбки стали пассажирами ГЖД в 2024 году

В 2024 году Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») перевезла в поездах дальнего следования 4,6 тыс. питомцев без сопровождения их владельцев, сообщили в пресс-службе магистрали. Это на 13% меньше, чем в 2023 году.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего питомцев в прошлом году отправляли из Нижнего Новгорода (1184 животных), Кирова (845) и Казани (708). Чаще всего хозяева доверяли ГЖД собак и кошек. Пассажирами также стали хорьки, ящерицы и аквариумные рыбки.

Чтобы отправить питомца на поезде без сопровождения владельца, нужно оформить перевозочный документ в специализированных багажных кассах. Домашние животные едут в закрытой клетке или контейнере в багажном купе. Вместе с питомцем хозяин должен отправить документы на него, поилку с водой, кормушку и корм, игрушку и наполнитель для лотка. Во время поездки за животными присматривают проводники.

Елена Ковалева

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