У вала возле севшей на мель кормы «Волгонефти-239» нашли маслянистые пятна

В районе мыса Панагия за пределами искусственного вала, который возвели вокруг танкера, в некоторых местах на поверхности обнаружили маслянистые пятна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края

Специалисты Морспасслужбы постоянно мониторят территорию на небольшом катере. Они приступили к обработке морской акватории в этом районе сорбентом.

«Порошок впитывает нефтепродукты, а затем разлагается без вреда для экологии»,— отметили власти.

Татьяна Ручкина