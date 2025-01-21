У вала возле севшей на мель кормы «Волгонефти-239» нашли маслянистые пятна
В районе мыса Панагия за пределами искусственного вала, который возвели вокруг танкера, в некоторых местах на поверхности обнаружили маслянистые пятна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края
Специалисты Морспасслужбы постоянно мониторят территорию на небольшом катере. Они приступили к обработке морской акватории в этом районе сорбентом.
«Порошок впитывает нефтепродукты, а затем разлагается без вреда для экологии»,— отметили власти.