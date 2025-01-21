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У вала возле севшей на мель кормы «Волгонефти-239» нашли маслянистые пятна

В районе мыса Панагия за пределами искусственного вала, который возвели вокруг танкера, в некоторых местах на поверхности обнаружили маслянистые пятна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края

Фото: скриншот видео оперштаба Краснодарского края

Специалисты Морспасслужбы постоянно мониторят территорию на небольшом катере. Они приступили к обработке морской акватории в этом районе сорбентом.

«Порошок впитывает нефтепродукты, а затем разлагается без вреда для экологии»,— отметили власти.

Татьяна Ручкина

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